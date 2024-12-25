Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerinde seyir halinde olan iki otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla inceleme başlatıldı.