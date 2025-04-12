Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri kapsamında yürütülen Biyografi Akademisi programı çerçevesinde, Araştırmacı Yazar Mehmet Işık tarafından “Alaüddevle Bozkurt Bey” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide, Dulkadiroğlu Beyliği’nin en önemli hükümdarlarından biri olan Alaüddevle Bozkurt Bey’in siyasi kişiliği, dönemin tarihi arka planı ve Anadolu’daki siyasi dengeye katkıları katılımcılara detaylı bir şekilde aktarıldı. Mehmet Işık, tarihi belgeler ve akademik kaynaklar ışığında yaptığı anlatımıyla yerel tarihimizin derinliklerine ışık tuttu.

Katılımcı öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği program, tarih bilincini güçlendirme, yerel kahramanları tanıtma ve kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdı.

Söyleşi sonunda Mehmet Işık’a katkılarından dolayı teşekkür edilirken, bu tür nitelikli programların öğretmenlerimizle buluşmaya devam edeceği vurgulandı.