Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip özellikle ikinci yarı tek kale oynasa da golü bulamadı ve Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid bu beraberlikle puanını 29'a çıkarsa da liderliği 31 puanlı Girona'ya kaptırdı.

Rayo Vallecano ise 18 puanla 9. sırada kaldı.

Arda Güler ilk kez kadroda

Eflatun-beyazlılara transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler ilk defa maç kadrosuna alınsa da Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihlerine girmedi.

İtalyan teknik adam ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerini Rodrygo Goes, Tony Kroos ve Nacho'dan yana kullandı.

Ancelotti, maçtan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında 'Arda'yı az sürelerle yavaş yavaş oynatacağını, futbolcu için özel bir program uyguladıklarını' ifade etmişti.