Arda Güler, Fenerbahçe’de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin takibinde… Yetenekli oyuncunun Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı ve geleceği merak konusu oldu. Genç oyuncunun transferi için sürpriz bir talip çıktığı söyleniyor.

Arda Güler, süper Lig’de gösterdiği iyi performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Süre aldığı her anda yeteneklerini sergilemekten çekinmeyen genç yıldız, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Arda Güler’in takımdaki geleceği de merak konusu. Arda Güler için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcu yolcu olabilir…

ALMAN DEVİ ARDA'YA HAYRAN KALDI

Arda Güler için daha önce de transfer söylentileri ortaya atılmış bazı kulüplerin ilgisi olmuştu. Avrupa’nın dev kulüplerinden bazıları Fenerbahçe’nin kapısını Arda için çalmıştı. Avrupa kulüplerinin oyuncu izleme ekiplerinin gözü sürekli Arda’nın üzerinde… Şimdi de ardaya yeni bir talip olduğu iddia ediliyor. Arda için bir Alman kulübünün devrede olduğu söyleniyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’in Arda Güler’e büyük ilgisi olduğu iddia edildi.

Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırmış durumda. Hollanda'dan Ajax, İspanya'dan Real Sociedad, Arda Güler ile ilgilenen diğer takımlar. Dortmund ise Jude Bellingham'ın satışından sonra bir hamle yapacak.

SERBEST KALMA MADDESİ KALDIRILIYOR

Arda Güler'in 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon Euro olan serbest kalma maddesi devre dışı bırakılıyor. Taraflar arası sözlü anlaşma yapıldı. Arda'nın şu an 1216 dakikası var. 1500'ü geçerse 17.5 milyon euro olacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı. Başkan Ali Koç'un talebiyle Arda'nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncelleyeceği bildirildi.

SAHADA OLDUĞU DAKİKALARDA BÜYÜLÜYOR

Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan Arda Güler, bu süre içinde 6 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımına skor katkısında bulundu. Genç yıldız, milli takım formasını da 2 kere giyme başarısı gösterdi.