2007 doğumlu genç yetenek, ikinci yarıda dahil olduğu maçta attığı gol ve savunmadaki sağlam oyunuyla adından söz ettirdi. Galatasaray’ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı genç stoper için “Veliaht” ifadesini kullanırken, sosyal medya adeta Arda Ünyay’ı konuştu.

“Veliaht Geldi!” Sosyal Medya Arda Ünyay'ı Konuşuyor

Maç sonrası sosyal medyada Arda Ünyay için yapılan yorumlar dikkat çekti. Taraftarlar, transferi gündeme gelen Ahmetcan Kaplan’ın alınmasına gerek olmadığını, Arda’nın bu boşluğu fazlasıyla doldurabileceğini belirtti.

İşte sosyal medyadan öne çıkan Arda Ünyay yorumları:

🔸 “Gözümüzün önünde Van Dijk yetişiyor.”

🔸 “Arda Ünyay, Ozan Kabak’tan sonra gelen en potansiyelli genç stoper.”

🔸 “Sahada hız, özgüven, fizik… Allah nazarlardan korusun.”

🔸 “Bu performansla 30-40 milyon Euro seviyelerine çıkabilir.”

Galatasaray'ın Yeni Stoper Yıldızı mı?

Galatasaray taraftarları, altyapıdan gelen bu genç stoperin sezon boyunca daha fazla süre almasını istiyor. Hem hızı hem de agresifliğiyle dikkat çeken Arda Ünyay için teknik ekibin nasıl bir yol haritası izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.