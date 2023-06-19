Uluslararası Hazırlık Maçları kapsamında iki takım karşılaşacak. Peki, Arjantin Avustralya maçı hangi kanalda? Arjantin Endonezya maçı ne zaman? Arjantin Endonezya maçı canlı izle! İşte detaylar…

ARJANTİN ENDENOZYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Endonezya 2023 Uluslararası Hazırlık Maçları 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Maç Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmazken, ilgili sitelerde canlı takip yoluyla maçı takip edebilirsiniz.

ARJANTİN ENDENOZYA MAÇI NE ZAMAN? CANLI İZLE!

Arjantin ile Endonezya 2023 Uluslararası Hazırlık Maçları 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Büyük maç bugün 19 Haziran 2023 saat 15.30'da oynanacak.