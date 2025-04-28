Kahramanmaraş’ta hizmet veren Armar Dayanıklı Tüketim Malları Arçelik Mağazası, 70. yılına özel düzenlediği büyük kampanyasıyla dikkat çekiyor. 30 Nisan’a kadar devam edecek kampanya kapsamında, her 10 bin TL’lik alışveriş yapan müşteriler bir çekiliş hakkı kazanıyor.

Kampanyada bir kişiye Ford Mustang, bir kişiye Ford Focus, yedi kişiye 200 bin TL değerinde Arçelik hediye çeki ve yetmişer adet buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi ve televizyon hediye edilecek. Toplamda 359 hediye yeni sahiplerini bekliyor.

Armar Arçelik ayrıca, müşterilerine peşin fiyatına vade farksız 7 taksit imkânı ve nakit alışverişlerde özel indirimler de sağlıyor. Armar Ticaret yetkilileri, tüm Kahramanmaraşlıları kampanyalardan yararlanmaya mağazalarına bekliyor.