Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Gölü kenarında 8 Eylül günü, C.A (20) isimli genç, kız arkadaşıyla araç içinde müzik dinlerken, “Polisiz" yalanıyla yanlarına gelen 3 kişi tarafından otomobilden indirildi.

Gençlerin kimliklerini kontrol eden şahıslar, silah gösterip korkuttukları gençlerinde 2 bin lirasını ve otomobil anahtarını aldı.

Gençleri gasbedip Sazlıbosna gölü kenarında bırakan 3 şüpheli, kayıplara karıştı. C.A. ve kız arkadaşı en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kamera görüntüleri incelendi

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 gün boyunca gaspçıların geçiş güzergahlarındaki onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

1 şüpheli, gözaltına alındı

Çalınan otomobili bir site bahçesinde bularak sahibi C.A'ya teslim eden polis, titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu C.A'yı ve kız arkadaşını gasp eden 3 kişiden birisini Küçükçekmece'deki evinde gözaltına aldı.

C.A'yı gasp eden S.Ç isimli şüphelinin yaklaşık 2 ay önce yine Sazlıbosna Gölü kenarında arkadaşıyla dinlenen bir kişiyi daha gasbettiği tespit edildi. S.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.