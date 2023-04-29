6 Şubatta Yaşanan Depremin Ardından Birçok İş Yeri Ve Konut Zarar Görürken Kentte Yabancıların Konaklaması İçin Yer Alan Oteller de zarar gördü.

Arsan Otel depremin yıkıcı etkisinden zarar görmezken kapılarını felaket sonrası çalışanlarına açtığı ve onların barınma sorununu giderdiği için Müşteri kabul edememişti. Çalışanlarının barınma sorunu çözen Arsan Otel müşteri kabul etmeye başlayarak misafirlerine en iyi hizmeti vermeye kaldığı yerden devam ediyor.

Şehirde Uzun Yıllar KaliteLİ Bir Hizmet Anlayışıyla Kahramanmaraş Ve Çevresinden Gelen Birçok Kişiyi Ağırlayan Arsan Otel, Vatandaşlara Hizmet Vermeye Başladı.

Kentteki Konumunun Yanı Sıra Geleneksel Anadolu Misafirperverliğini, Modern Ve Estetik BİR Yaklaşımla SUNARAK Hizmet Vermeye Devam Eden Arsan Otel Misafirlerini Bekliyor.

Arsan Otel; Kahramanmaraş’ın Merkezinde Havaalanına 3 Km Uzaklıkta Etrafı Yemyeşil Uzun Çam Ağaçları İle Çevrili 27 Deluxe Oda, 2 Suit Oda İle Toplamda 62 Yatak Kapasitesi, Tecrübeli Ve Dinamik Personeli İle Hizmet Vermeye Devam Ediyor.