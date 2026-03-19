Altın Fiyatlarında Bayram Öncesi Düşüş

Bayram alışverişinin hız kazandığı bu günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların ve vatandaşların radarına girdi. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yaklaşık %1,28 oranında gerileme dikkat çekti.

📉 Gram Altın: 6.759 TL
📉 22 Ayar: 6.180 TL
📉 Çeyrek Altın: 11.073 TL
📉 Yarım Altın: 22.147 TL
📉 Tam Altın: 44.157 TL

KAMKOB Güncel Altın Fiyatları (Kahramanmaraş)

Has Altın ve Ayar Bazlı Fiyatlar

  • Külçe Altın: 7.050 TL

  • 22 Ayar: 6.950 TL

  • 14 Ayar: 5.885 TL

Yeni Tarihli Altın Fiyatları

  • Büyük (25’lik): 114.900 TL / 117.900 TL

  • Tam Altın: 45.960 TL / 47.160 TL

  • Yarım Altın: 22.980 TL / 23.580 TL

  • Çeyrek Altın: 11.490 TL / 11.790 TL

Eski Tarihli Altın Fiyatları

Ons Altında Sert Düşüş

Küresel piyasalarda da düşüş dikkat çekti.

📉 Ons Altın: %5’in üzerinde gerileyerek 4.571 seviyesine indi
📉 USD/KG: %2,27 düşüş
📉 EUR/KG: %2,61 düşüş

Bu durum, iç piyasadaki fiyatları da doğrudan etkiledi.

Vatandaşın Gündeminde Tek Soru: Alım Zamanı mı?

Bayram öncesi düşen fiyatlar özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşlar ve yatırımcılar için fırsat olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasalardaki dalgalanmanın devam edebileceğini belirterek, alım yapacak vatandaşların fiyatları yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.