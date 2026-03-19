Altın Fiyatlarında Bayram Öncesi Düşüş
Bayram alışverişinin hız kazandığı bu günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların ve vatandaşların radarına girdi. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yaklaşık %1,28 oranında gerileme dikkat çekti.
📉 Gram Altın: 6.759 TL
📉 22 Ayar: 6.180 TL
📉 Çeyrek Altın: 11.073 TL
📉 Yarım Altın: 22.147 TL
📉 Tam Altın: 44.157 TL
KAMKOB Güncel Altın Fiyatları (Kahramanmaraş)
Has Altın ve Ayar Bazlı Fiyatlar
Külçe Altın: 7.050 TL
22 Ayar: 6.950 TL
14 Ayar: 5.885 TL
Yeni Tarihli Altın Fiyatları
Büyük (25’lik): 114.900 TL / 117.900 TL
Tam Altın: 45.960 TL / 47.160 TL
Yarım Altın: 22.980 TL / 23.580 TL
Çeyrek Altın: 11.490 TL / 11.790 TL
Eski Tarihli Altın Fiyatları
Büyük: 112.300 TL / 115.300 TL
Tam Altın: 44.920 TL / 46.120 TL
Yarım Altın: 22.460 TL / 23.060 TL
Çeyrek Altın: 11.230 TL / 11.530 TL
Ons Altında Sert Düşüş
Küresel piyasalarda da düşüş dikkat çekti.
📉 Ons Altın: %5’in üzerinde gerileyerek 4.571 seviyesine indi
📉 USD/KG: %2,27 düşüş
📉 EUR/KG: %2,61 düşüş
Bu durum, iç piyasadaki fiyatları da doğrudan etkiledi.
Vatandaşın Gündeminde Tek Soru: Alım Zamanı mı?
Bayram öncesi düşen fiyatlar özellikle düğün hazırlığı yapan vatandaşlar ve yatırımcılar için fırsat olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, piyasalardaki dalgalanmanın devam edebileceğini belirterek, alım yapacak vatandaşların fiyatları yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.