Hukukçu araştırmacı gazeteci yazar Serdar Erdoğanyılmaz, Ekonomi gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Eskalen Türkiye ve Kahramanmaraş gündemini farklı bakış açılarıyla bu programda değerlendiriyor.

Programın Bu Haftaki Konukları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kahramanmaraşlı milli sporcu Fatmagül Güler ve Golbol Milli takımlar başantrenörü Gültekin Karasu oldu.

Başarılarıyla hem Kahramanmaraş’ın hem de ülkenin gururu olan Milli Sporcu Fatmagül Güler, programda başarısının sırrını ve hedeflerini izleyicilerle paylaştı.