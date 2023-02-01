Aksu TV merkez stüdyolarında gerçekleştirilen programda Başkan Mahçiçek, Araştırmacı – Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ve Gazeteci Ali Eskalen’in sorularını yanıtladı.

Programda Başkan Mahçiçek, EXPO projesinin son durumunu paylaştı.