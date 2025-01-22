Programda, Gazeteci Ali Eskalen, arsa ücretlerinin ev fiyatlarını bile geride bıraktığını belirterek dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Eskalen, bölgede yaşanan arsa fiyatlarındaki anormal artışın, vatandaşları ev sahibi olma hayallerinden uzaklaştırdığını vurguladı.

Gazeteci Eskalen, bu sorunun çözümü için devletin devreye girmesi gerektiğini belirtti ve yetkililere şu sözlerle seslendi:

“Devlet, vatandaşlar için daha uygun fiyatlı arsalar üretmeli. Bu hem şehirdeki konut krizine çözüm olur hem de dar gelirli ailelerin barınma hakkına erişimini kolaylaştırır.”