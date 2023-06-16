Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki arter, sıcak asfaltla yenileniyor.

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de

Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 14059. Sokak oldu.

Arterde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki kısım sıcak asfaltla yenileniyor.

