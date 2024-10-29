Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla il genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını Elbistan ilçesinde devam ettiriyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde çalışmaları kapsamında Söğütlü, Gürbüz Turak ve Çilingir Caddeleri tamamen yenilendi.

Toplam uzunlukları 8 kilometreyi aşan bu yoğun arterlerdeki asfaltlama işlemi, bölgedeki ulaşım konforunu gözle görülür bir şekilde artırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 55 Milyon TL'lik yatırımla baştan sona yenilenerek hizmete sunulan caddeler, vatandaşların beğenisini kazanarak yoğun trafik akışlarını daha akıcı ve güvenli hale getirdi.