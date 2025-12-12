Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, 2026 yılı asgari ücret sürecine ilişkin işçi ve işveren tarafının beklenti ve talepleri masaya yatırıldı.

Toplantıda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın asgari ücret belirleme sürecine dair taleplerini dinleyen Bakan Işıkhan, her iki tarafın yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, sendikaların asgari ücrete yönelik beklenti, teklif ve önerilerinin titizlikle değerlendirileceğini belirterek, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kamuoyu, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının ne olacağını merakla bekliyor.