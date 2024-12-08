Temel gıda ürünlerinden ev kirasına, ulaşım masraflarından faturalara kadar birçok alanda ciddi artış yaşandığını vurgulayan Kahramanmaraşlılar, yeni yılda asgari ücretin insanca yaşam koşullarını karşılayacak seviyeye yükseltilmesini istiyor

Aksu Haber olarak vatandaşlara “Asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusunu yönelttik

Vatandaşlar, ekonomik zorlukların gölgesinde maaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirterek, geçim sıkıntısının bir an önce çözüme kavuşması için ücretlerde anlamlı bir artış yapılmasını talep ediyor.