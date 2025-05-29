Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, “Sağlık Okuryazarlığı ve Aşı Reddi – Topuk Kanı Reddine Yönelik Farkındalık Programı” düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Onikişubat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu katıldı.

Programa ilgili kurum temsilcileri ile vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Toplantıda, sağlık okuryazarlığının önemi, aşı reddi ve yeni doğan tarama programları kapsamında yer alan topuk kanı testinin hayati rolü vurgulandı.

Programda uzmanlar tarafından katılımcılara yönelik bilgilendirme sunumları yapıldı. Program sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.