Kahramanmaraş’ın kalbi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı, geçmişten günümüze her sektörden meslek grubuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu meslek gruplarının başında ise fırıncılık geliyor. Asırlık geçmişe sahip çarşının kadim fırıncı esnafları, hem bölge esnafının hem de vatandaşların yemek ihtiyacını karşılayarak önemli bir görevi üstleniyor.

Ancak son yıllarda çırak bulmakta yaşanan zorluklar, fırıncıları farklı yollar aramaya itti. Ustalar, mesleğin devamı için artık kendi çocuklarını yetiştirmeye başladı. Bu örneklerden biri de üç çocuk babası Erdoğan Güler. Güler, Tarihi Kapalı Çarşı’da işlettiği fırınında, üniversite öğrencisi kızıyla birlikte çalışıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yaren Güler, tatil dönemlerinde babasının yanında çalışarak hem okul harçlığını çıkarıyor hem de aile mesleğini öğreniyor.

Küçük yaşlardan bu yana fırının havasına alışık olan Yaren, boş zamanlarında babasına yardımcı olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan fırıncı Erdoğan Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Kızım hem okuyor hem de boş zamanlarında gelip bana yardım ediyor. Böylece hem ek bir meslek öğreniyor hem de hayatı daha yakından tanıyor. Gençlerin elinin hamura değmesi önemli. Bu çarşıda büyüyen biri olarak evlatlarıma da bu ruhu aşılamak istiyorum,” dedi.

Güler ailesinin dayanışması, hem aile bağlarını güçlendiriyor hem de tarihi çarşının yüzyıllardır süregelen esnaflık geleneğinin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor.