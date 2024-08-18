Kahramanmaraş'ta, Osmanlı döneminden bu yana süregelen askıda ekmek geleneği, günümüzde de hayırseverler sayesinde yüzlerce ihtiyaç sahibinin sofrasına ekmek götürmesine olanak tanıyor.

Ekonomik zorlukların ve ekmek fiyatlarındaki artışın etkisiyle, bu uygulamaya olan talep son dönemde daha da arttı. Kentteki birçok fırında devam eden askıda ekmek uygulaması, vatandaşlara büyük kolaylık sağlarken, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, askıda ekmek geleneğinin önemine vurgu yaptı.