14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle 11 ilde depremlerin yıldönümünde de vatandaşlar sokaklara adeta akın etti.

Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinin birinci yıldönümünde vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.

Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla deprem bölgelerinde depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.



