14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle 11 ilde depremlerin yıldönümünde de vatandaşlar sokaklara adeta akın etti.
Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinin birinci yıldönümünde vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi.
Yakınlarını ve sevdiklerini kaybettikleri evlerinin enkaz alanında bir araya gelen aileler, sevdikleri için dua edip, göz yaşı döktü.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla deprem bölgelerinde depremzedelerin katılımıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Hayatını Kaybedenler İçin Kur'an-I Kerim Okundu, Dualar Edildi Hayatını Kaybedenler İçin Kur'an-I Kerim Okundu, Dualar Edildi


 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt