Hatayda valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Osmaniyede’de depremin en fazla etkilediği İstasyon Caddesi'nde anma programı düzenlendi. Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Adıyaman’da da bazı depremzedelerin yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yürüyüşün ardından ise depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.



