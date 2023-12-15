Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış töreninde, kent protokolü, Kahramanmaraşlı iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışa katılan kent protokolü, iş insanları, davetliler ve vatandaşlar, Atasay'ın zarif tasarımlarını inceleme fırsatı bulurken, mağaza geniş ürün yelpazesi ve özel koleksiyonlarıyla dikkat çekti.

Atasay Genel Müdürü Kâmuran Öncel, Ağustos ayından itibaren yeni nesil mağazamızı açtık, Rabbim utandırmasın diyerek, çok güzel bir mağaza oldu, inşallah ikinci, üçüncü mağazamızı da Kahramanmaraş’ta açarız ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Ahmet Gülpak, açılış heyecanını bizimle paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum diyerek Atasay ailesine Depremden sonra Kahramanmaraş’a yaptığı yardımlar için de şükranlarını sundu.

