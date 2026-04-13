Olayın detayları yeniden gündemde

14 Ocak’ta Güngören’de yaşanan olayda, çıkan kavga sonucu 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay, genç yaşta yaşanan trajedi nedeniyle kamuoyunda büyük üzüntü yaratmıştı.

Dava süreci resmen başladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Böylece kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayda yargılama süreci resmen başlamış oldu.

Tutukluluk haline devam kararı

Mahkeme, dosyada yer alan otopsi raporları, kamera kayıtları, telefon incelemeleri ve diğer delilleri dikkate alarak, 18 yaşından küçük şüphelinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ayrıca sanık için baro tarafından avukat görevlendirilmesine karar verildi.

Sosyal inceleme raporu istenecek

Sanığın yaşı nedeniyle mahkeme, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu’nun (SİR) dosyaya eklenmesini istedi. Bu kapsamda şüphelinin uzmanlarla görüşmesi sağlanacak.

Duruşma tarihi açıklandı

Mahkeme, ilk duruşmanın 9 Haziran’da yapılmasına karar verdi. Sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşmaların kapalı gerçekleştirileceği belirtildi.

Tutukluluk incelemesinin ise 4 Mayıs tarihinde yapılacağı öğrenildi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk (SSÇ) E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kaydediliyor.

İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.

Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu anlatılıyor.

Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin nitelikli hal teşkil ettiğinin altı çiziliyor.

E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına toplam 3 kez vurarak ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığı değerlendirilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu vurgulanıyor.

E.Ç'nin tek eylemle birden fazla mağdura bıçak doğrultarak tehdit eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, bu kişinin silahtan sayılan bıçağı mağdurlar D.Ç, Y.O.O, T.U.A. ile R.O'ya doğrulttuğu, "Sizi vururum, hepinizi delik deşik ederim. Sizi öldürürüm." şeklinde söz ve davranışlarının mağdurlar beyanıyla uyumlu tanık beyanları doğrultusunda "zincirleme silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığı kaydediliyor.

İddianamede, E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.