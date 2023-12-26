Minikler, Büyücü ve Fare Gösterisini Çok Sevdi Minikler, Büyücü ve Fare Gösterisini Çok Sevdi

Ev sahipliğini Dulkadiroğlu Belediyesinin yaptığı projeye Halk Eğitim Müdürlüğü çok büyük destek sunuyor. 
Kumaşlar, makineler ve iplikleri temin edilerek, usta kadınlar makinelerin başına geçirildi. Yaklaşık 2 ay sürecek projede, üretilen kışlık giyecekler Gazze’ye gönderilecek. 
İlk etapta çocuklar için 900 takım eşofman, 500 adet battaniye, 800 adet havlu ve 1500 adet maske gönderilecek. 
Atölyelerde onlarca kadın, 2 ay boyunca Gazzeli kardeşlerine kışlık giyim ve battaniye gönderebilmek için çalışacaklar. 
Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyzi Oğuz yaptığı açıklamada şunları kaydetti.
 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar