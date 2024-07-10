Tüm alanlarda olduğu gibi şehrin ulaşım ağını da güçlendirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Onikişubat’ta Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi oldu. Araç sirkülasyonunun yoğun olduğu arterde çeşitli nedenlerle deforme olduğu için trafikte konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Av. Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nin ulaşım standardının iyileştirilmesi hedefleniyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten sürücüler ve bölge sakinleri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, şehrin ulaşım standardının artırılması noktasında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt