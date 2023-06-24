Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Remzi Temur, ailesi ve güreş hocalarıyla birlikte Afşin Belediye Başkanı Güven ile makamında bir araya geldi.

Başarısından dolayı Remzi Temur’u tebrik eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “ Afşin güreşçi üreten bir ilçe. Bunun canlı bir örneğini yeniden yaşadık. Genç güreşçimizden daha büyük başarılar diliyoruz. Depremi yaşan içeyiz, asrın felaketinden sonra bu zor günlerimizde bize gurur verdi. Güreşçimizin bu başarısı bizi sevindirdi. Başarılarının devamını bekliyoruz.” dedi.

Milli güreşçi Remzi Temur da, altın madalyayı çok istediğini ama gümüş madalya kazandığı için de mutlu olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonası kampına katılacağını belirten Temur, altın madalya kazanmak için daha yoğun çalışacağını ifade etti.

Oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade eden baba Hüseyin Temur ise, “Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çok mutlu olduk oğlumun başarısından dolayı. Bu mutluluğu bize yaşattığı için oğlumla da gurur duyuyorum.” diye konuştu.

Başkan Güven, Avrupa Güreş Şampiyonasında 2'nci olan Afşinli milli güreşçi Remzi Temur’a cumhuriyet altını hediye etti.

