Süper Lig'e kısa bir ara...

Galatasaray'ın Elfsborg'u 4-3 mağlup etmesinin ardından gözler Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çevrildi.

İşte temsilcilerimizin maçlarından detaylar ve muhtemel 11'ler.

LYON - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Lucas Perri, Niles, Clinton Mata, Caleta-Car, Tagliafico, Veretout, Caqueret, Tolisso, Cherki, Fofana, Lacazette.

Beşiktaş: Ersin(Göktuğ Baytekin), Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson Fernandes; Rafa Silva, Muci, Semih Kılıçsoy; Immobile.

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Eriksen, Rashford, Hojlund

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.