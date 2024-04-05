Bugün, Kahramanmaraş’taki avukatlar, hukukun üstünlüğünü ve adaletin sağlanmasını kutlamak için özel bir program düzenlediler.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, avukatlar mesleklerinin önemini vurguladılar ve toplumun hukuki ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydular.

Kahramanmaraş Baro Başkanı AV. Muhammet Burak Gül, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, avukatların adaletin sağlanmasında ve hukukun üstünlüğünün korunmasında kilit rol oynadığını vurguladı.