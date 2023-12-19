Birçok Avukatın Görüşme Ve Çalışma Ofisi Olarak Kullandığı Alanlar Zarar Görürken Avukatlarda İşlerine Bir Müddet Ara Vermek Zorunda Kaldı.

Şu Günlerde İse Avukat Mesleğini Sürdürenler Yeniden İşlerinin Başına Geçerek Vatandaşlara Yardımcı Olmaya Devam Ediyor.

Konu İle İlgili Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammet Burak Gül Birçok Meslektaşının İşlerinin Başına Döndüğünü Söyleyerek Ofisi Zarar Görenler İçin İse Baroda Çalışma Alanı Oluşturduklarını İfade Etti.