Olay Anı: Ayasofya’da Rahle Arkasında Yangın Başlattı

İstanbul’da bulunan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde, yatsı namazı sonrası Mesut Güçlü adlı bir şahıs, rahlenin arkasında kağıtları ateşe vererek kundaklama girişiminde bulundu.

Yangın, camide bulunan duyarlı bir kadın ziyaretçi tarafından fark edildi. Ziyaretçinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede cami görevlilerine bildirildi.

Facia Önlenmiş Oldu: Halı Çekilerek Alevler Kontrol Altına Alındı

Kundaklama girişiminin yapıldığı alanın mermer sütun olması ve üzerinde yanıcı örtü bulunmaması, daha büyük bir faciayı önledi. Tutuşmaya başlayan halı, yerinden çekilerek yangın büyümeden söndürüldü.

Mesut Güçlü Tutuklandı

Olaydan saatler sonra şüpheli Mesut Güçlü gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde, şahsın daha önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, Ayasofya-i Kebir Camii gibi tarihi ve dini öneme sahip yerlerin korunmasına yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.