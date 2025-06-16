Kahramanmaraş'ta tarım arazilerinde açan ayçiçekleri fotoğraf sanatçıların gözdesi oldu.

Ali Büyükanlar Mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesine bağlı AlibeyUşağı Köyü kırsalında yaklaşık 5 bin dekarlık alanda ekilen ayçiçekleri, bölgeye görsel açıdan çarpıcı bir manzara sunuyor.

Sarı renkleriyle geniş alanları kaplayan ayçiçekleri, ziyaretçilerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin drone ile kaydedilen görüntülerinde, ayçiçek tarlalarının muhteşem panoramik görünümü gözler önüne serildi.

Ayrıca, tarla şeritlerinde fotoğrafçılar ve ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliklerini ölümsüzleştirmek amacıyla çeşitli kareler yakaladı.

Yıllık gelir kaynakları arasında önemli yer tutan ayçiçeği tarımı, bölgedeki çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kartalkaya Barajı'nın sağ sahil şeridinden sulanan tarlalarda yüksek rekolte beklentisi gözetiliyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgedeki ayçiçeklerinin estetik ve doğal güzelliklerini sosyal medyada paylaşmak ve bölgeyi tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bölgenin ekolojik ve görsel zenginliği, Kahramanmaraş’ın tarımsal ve turistik cazibe merkezleri arasında yerini güçlendirmeye devam ediyor.