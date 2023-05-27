Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında varlık gösteremeden elenen Bayern Münih'in tek umudu lig şampiyonluğuydu.

Julian Nagelsmann ile yolların ayrılması sonrası Thomas Tuchel'in üzerinde büyük baskı vardı.

Bavyera ekibi, köln deplasmanında 89. dakikada Musiala'dan gelen golle birlikte 11. kez üst üste lig şampiyonu oldu.

15 dakika içinde ayrılıklar

Alman basınının birçok güvenilir kaynağından birden sürpriz haberler geldi, sonrasında Olivier Kahn da yaptığı açıklamayla haberleri doğruladı.

Şampiyonluktan sadece 15 dakika sonra Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in görevlerine son verildiği bildirildi.

Yönetici Oliver Kahn ve CEO Salihamidzic, Nagelsmann'ın ayrılığında başrol oynayan isimlerdi. Şampiyonluğun Dortmund'un büyük hatası sonrası gelmesi de Bayern yönetiminde güven kaybının geri dönülemez şekilde oluştuğunun göstergesi oldu.

Bana izin vermediler

Oliver Kahn maç sonrasında açıklamasında; "Oyuncularla şampiyonluğu kutlamak istemiştim. Buna izin verilmedi." dedi.