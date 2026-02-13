Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan olay, bir kez daha kadın cinayetlerinin acı yüzünü gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, ayrılmak istediğini söyleyen Alev Koç ile Hasan Hüseyin S. arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koç, şüpheli tarafından öldürüldü.

Olayın ardından adliyeye giden Hasan Hüseyin S., suçunu itiraf etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri, verilen bilgiler doğrultusunda Narlı Mahallesi’ndeki mezarlıkta park halinde bulunan araçta Alev Koç’un cansız bedenine ulaştı. Koç’un cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Cenazede Yürek Yakan Anlar

İki çocuk annesi Alev Koç’un cenazesi, otopsinin ardından Narlı Cemevi’ne getirildi. Aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, kız kardeşinin “Pisi pisine gitti ablam” sözleri cenazede yürekleri dağladı. Koç’un kızı Şila Koç, annesinin cenazesi defnedilmek üzere götürülürken sinir krizi geçirdi.

Alev Koç, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Olay, geride derin bir acı ve yanıtı olmayan sorular bıraktı. Bir kadın daha hayattan koparıldı.