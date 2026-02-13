Sağanak yağıştan en çok etkilenen bölgeler arasında Andırın, Türkoğlu ve Onikişubat ilçeleri yer aldı. Bu ilçelerde bazı derelerin taşması sonucu tarım arazileri ve yerleşim yerleri risk altına girerken, taşkınlar nedeniyle ulaşımda zaman zaman kesintiler meydana geldi.

Öte yandan Onikişubat ilçesine bağlı Suluyayla Mahallesi’nde aşırı yağışlar heyelana neden oldu. Meydana gelen toprak kayması sonrası mahalle yolu tamamen trafiğe kapandı. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmezken, ilgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları, heyelan riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kent genelinde olumsuzluklara karşı müdahale ve takip çalışmalarının devam ettiği bildirildi.