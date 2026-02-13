Deprem sonrası yeniden inşa ve yükseliş sürecinde, özellikle tekstil sektöründe kadınların iş hayatındaki varlığını artırmayı hedefleyen proje, kısa sürede örnek bir sosyal sorumluluk modeli haline geldi.

Bu kapsamda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri, kreş ve gündüz bakımevini yerinde ziyaret ederek uygulamayı detaylı şekilde inceledi. Heyet, kadın istihdamını destekleyen bu yatırımın yalnızca Kahramanmaraş için değil, bölgedeki tüm sanayi kuruluşları açısından ilham verici olduğunu vurguladı.

Kipaş Holding yetkilileri, merkezin yalnızca bir bakım alanı değil; çocukların güvenli, sağlıklı ve gelişimlerini destekleyen modern bir eğitim ortamı sunduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Çalışanlarımızın iş hayatında daha huzurlu, güçlü ve aktif yer alabilmesi için bu projeyi büyük bir sorumluluk bilinciyle hayata geçirdik. EBRD gibi küresel paydaşların takdiri, doğru yönde ilerlediğimizin en güçlü göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Kadınların iş gücüne katılımını artıran bu vizyoner adım, Kipaş Holding’in yalnızca üretimde değil, sosyal dönüşümde de öncü bir rol üstlendiğini bir kez daha ortaya koydu.