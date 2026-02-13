Toplantıda; yeni hizmet aracı alımlarından sokak sağlıklaştırma projelerine, kentsel tasarımdan imar plan tekliflerine kadar 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlık etti. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı oturumda, şehir genelini ilgilendiren birçok gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Hizmet Kalitesini Artıracak Yeni Araç Alımları

Meclis kararıyla; 5 adet kapalı kasa kamyonet, 2 adet pikap, 1 adet tenteli transit, 2 adet asfalt yama robotu, 1 adet greyder, 1 adet kasalı kamyon, 3 adet kazıcı yükleyici, 1 adet damperli kamyonet, 1 adet yükleyici, 5 adet damperli kamyon, 3 adet kabin kamyonet, 1 adet yama silindir ve1 adet ekskavatör alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni araçlarla birlikte özellikle yol bakım, onarım, asfalt, altyapı ve saha hizmetlerinde kapasitenin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Dulkadiroğlu’nda Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi

Mecliste ayrıca, Dulkadiroğlu’nda bulunan Fevzi Paşa ve Kayabaşı mahallelerinde sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım ve altyapı proje ve uygulama çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması kararlaştırıldı. Proje kapsamında mahallelerin estetik görünümünün iyileştirilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

“Şehrimizin Altyapı Geleceğini Güvence Altına Alıyoruz”

Meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirdeki alt ve üstyapı çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgiler aktardı. Başkan Görgel,

“Depremlerle birlikte sudaki kayıp oranımız yüzde 80’lere ulaşmıştı. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehrimize sağlanan finansman desteği ve öz kaynaklarımızla toplam 20 Milyar TL’lik altyapı hamlesi başlattık. Şehir merkezimizin altyapısını yüzde 50 oranında yeniliyoruz. Aynı şekilde ilçelerimizin altyapı hatlarını da modernize ediyoruz. Toplam 2 bin 300 kilometre uzunluğunda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattını şehrimize kazandırıyoruz. Bu belki de 30 yılda yapılabilecek bir çalışma ancak biz bunu birkaç yılda tamamlamaya çalışıyoruz. Hamdolsun çok ciddi ilerleme kat ettik. Bu çalışmalarımızla şehrimizin 100 yıllık altyapı geleceğini güvence altına alacağız” dedi.

“En Uygun Fiyatlı Su Tarifesine Sahip Büyükşehirlerden Biriyiz”

Başkan Görgel, “Bunca altyapı imalatlarına rağmen büyükşehirler arasında içmesuyunu en uygun fiyatla sunan belediyelerden biriyiz. Hiçbir altyapı yatırımlarının olmadığı, bu çalışmalara hiç girmeyen belediyeler dahi suyun metreküp fiyatını Kahramanmaraş’ın neredeyse 2 katı. Biz vatandaşlarımız uygun fiyatlı su ulaştırmak için ciddi sübvansiyonlar uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehir Tarihinin En Büyük Asfalt Seferberliğini Başlatacağız”

Konuşmasının devamında asfalt ve üstyapı yatırımlarına da değinen Başkan Görgel, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların hızlı şekilde onarıldığını ve yeni sezonda kapsamlı bir asfalt hamlesi başlatılacağını belirtti. Başkan Fırat Görgel,

“Altyapı çalışmaları esnasında bozulan yollarda konfor ve güvenliği yeniden sağlamak için bu yıl şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini gerçekleştireceğiz. Şu an altyapısı tamamlanan noktalarda geçici asfalt tamiri yaparak yollarımızı onarıyoruz. Bu asfalt sezonunda şehrimizin her bir noktasında sıcak asfalt serimimiz olacak. Ayrıca şehir merkezimize ve ilçelerimize yeni prestij caddeler kazandıracağız. Altyapısı, asfaltı, kaldırımları, peyzajı ve aydınlatmasıyla yollarımızın konforunu katbekat artıracağız” ifadelerini kullandı.