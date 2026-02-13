Kahramanmaraş’ın sadece ekonomisini değil, geleceğini de inşa eden KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Aksu TV ekranlarında düzenlenen dev bağış gecesinde bir kez daha farkını ortaya koydu. TUSAŞ’ın dev yatırımını şehre kazandırarak sanayide çığır açan Başkan Buluntu, bu kez 80 yetim kız çocuğu için kurulan "iyilik köprüsü"nün en güçlü ayağı oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin ayağa kalkma sürecinde elini taşın altına koymaktan bir an bile çekinmeyen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Onikişubat Önsen Mahallesi’nde inşa edilen Çocuk Evleri Sitesi Projesi için düzenlenen bağış programına damga vurdu. Aksu TV’nin 3 saatlik rekor yayınıyla tüm kentin tek yürek olduğu gecede, Buluntu’nun varlığı iş dünyası için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Kahramanmaraş’ın savunma sanayii üssü olması yolunda TUSAŞ devrimine öncülük eden ve şehre milyarlık yatırımların kapısını açan Mustafa Buluntu, bu kez "öncelik evlatlarımız" dedi. Canlı yayında projenin önemine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Buluntu, sadece bir oda başkanı değil, şehrin her derdiyle dertlenen bir "şehir sevdalısı" olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünde; Fulya Öztürk, Cansu Canan ve birçok önemli ismin katıldığı yayında söz alan başkan Buluntu, sanayiciler ile hayırseverler arasında sarsılmaz bir bağ kurdu. Buluntu konuşmasında; "Şehre fabrika kurmak ne kadar kıymetliyse, bu evlatlarımızın geleceğine yuva kurmak da o kadar kutsaldır" diyerek gecenin manevi atmosferini zirveye taşıdı.

Aksu TV’nin güçlü yayıncılık refleksi ve Mustafa Buluntu’nun iş dünyasındaki sarsılmaz güvenilirliği birleşince, yayın sonunda 55 Milyon TL gibi rekor bir bağış toplandı. Proje kapsamında inşa edilen 10 binanın her bir tuğlasında Mustafa Buluntu’nun teşvik ettiği birlik ruhunun izi yer alırken; bu gece, Kahramanmaraş’ın sadece binalarının değil, umutlarının da ne kadar sağlam olduğunu tüm Türkiye’ye gösterdi.