Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi’nde yükselen ve her bir taşı "iyilikle" örülen Kahramanmaraş Çocuk Evleri Sitesi, dev bir bağış organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında; depremde kimsesiz kalan 80 kız çocuğunun devlet koruması altında sıcak bir yuvaya kavuşması hedefleniyor.

Projenin finansal yükünü omuzlamak adına Aksu TV, yayıncılık tarihine geçecek bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi. Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünde 3 saat boyunca kesintisiz devam eden canlı yayında, adeta bir "gönül seferberliği" ilan edildi.

Stüdyoda Yıldızlar Geçidi

Canlı yayına bizzat katılan ünlü gazeteciler Fulya Öztürk ve Cansu Canan, Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak, Proje Mimarı Vedat Bolat ve Mutlu Hayatlar Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Demir, projenin önemine vurgu yaparak bağış çağrısında bulundu.

Program süresince Türkiye’nin dört bir yanından gelen telefonlar, toplanan bağış miktarını zirveye taşıdı.

Programa telefon ile bağlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir projenin önemine vurgu yaptı.

Yayın sonunda açıklanan 55 Milyon TL’lik toplam bağış miktarı, projenin tamamlanması için hayati bir katkı sağladı.

Aksu TV, bu yayınıyla yalnızca bir medya kuruluşu değil, Kahramanmaraş'ın en zor günlerinde halkının yanında duran sarsılmaz bir kale olduğunu bir kez daha kanıtladı.