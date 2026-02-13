Son haftalarda azalan hamsi miktarının yeniden yükselişe geçmesi, balık pazarlarında hareketliliği beraberinde getirdi.

Balıkçılar, özellikle Karadeniz açıklarında avlanan hamsinin bollaşmaya başladığını belirterek, bu durumun tezgâhlara olumlu yansıdığını ifade ediyor. Kış aylarının en çok tercih edilen balıkları arasında yer alan hamsi, hem uygun fiyatı hem de tazeliği sayesinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Uzmanlar ise hamsinin lezzetini ve besin değerini koruyabilmesi için taze tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Omega-3 açısından zengin olan hamsinin, doğru koşullarda saklanıp kısa sürede tüketilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

Hamsinin yeniden bolca bulunmasıyla birlikte mutfaklarda da hareketlilik başladı. Vatandaşlar, özellikle hamsi tava ve hamsi buğulama gibi klasik lezzetleri sofralarına taşımaya hazırlanıyor. Balık pazarlarında yaşanan yoğunluk, hamsinin tezgâhlara dönüşüyle birlikte adeta bereket havası estiriyor.

Balıkçılar, avlanmanın önümüzdeki günlerde de sürmesini beklediklerini belirterek, sezonun hareketli geçeceğini dile getiriyor.