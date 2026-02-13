Programa, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu katılım sağladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Geleneğin korunmasının önemine işaret ederek, kültürel mirasın yaşatılmasının eğitim anlayışının bir parçası olduğunu kaydetti.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ise "Bizim kimliğimizi, karakterimizi mensup olduğumuz kültür belirliyor" ifadelerine yer verdi.

"Bizim kimliğimizi, karakterimizi mensup olduğumuz kültür belirliyor. O yüzden kültürel mirası tek başına düşünmemek ve kültürel mirasın varisleri olarak kendimizi görmemiz gerekiyor. Yani ben bugün bu salonda bu kültürel mirasın genç varislerini görüyorum ve o genç varislerin bu konudaki istekli, inançlı, heyecanlı tavrı bizi heyecanlandırıyor."

Öte yandan Ünal, Kültürel mirasın taşıyıcısının dil olduğunu kaydetti.

"Eğer bir diliniz yoksa, kültürel mirasın da taşıyıcısı olamazsınız. Yani bugün o büyük Osmanlı, Selçuklu mirasının taşıyıcısı, burada ekranda gördüğünüz dildir. O yüzden Hayrat Vakfı'nı tebrik ediyorum. Çünkü bu mirası bu dil ile birlikte taşıyacağız ve bizim zihnimizin temel yapı taşları olan kelimeler ve kavramların ruhunu ve anlamını da bu dil ihya ediyor. Eğer mündemiç ile münderiç arasındaki nüansı bilmiyorsak, zihnimiz bir fikir inşa edemez. Yani düşünme setlerimizi oluşturabilmemiz için elimizde kelimelerden ve kavramlardan oluşan setlerimizin olması gerekir."