Yaklaşık 3 bin metrekarelik kullanım alanıyla, Türkiye genelinde Diyanet camiası bünyesinde hayata geçirilen en büyük gençlik merkezi olma özelliğini taşıyan merkez, şehre önemli bir vizyon kazandırdı.

6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yeniden inşa sürecinde gençliğe yönelik örnek bir proje olarak hayata geçirilen merkez; derslikler, tematik atölyeler, spor alanı, kütüphane, konferans salonu ve sosyal alanlardan oluşuyor.

Müzikten yapay zekâya, sanal gerçeklikten el sanatlarına kadar birçok alanda gençlerin gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, ve Dr. Tuba Köksal, Dr. İrfan Karatutlu , Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Müftüleri, Kurs Müdürü Mesut Sancaktar, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Abdurrahman Kotan, merkezin gençlere hobiler ve sosyal alanlar üzerinden ulaşmayı hedefleyen bir “nesil projesi” olduğunu belirtirken, yetkililer merkezin Kahramanmaraş’ın geleceğine güçlü katkı sunacağını ifade etti.

Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi, deprem sonrası ayağa kalkan şehirde gençliğe umut ve yön veren bir merkez olarak hizmet vermeye başladı.