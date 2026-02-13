Kurtuluş Bayramı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla MHP İl Başkanlığı tarafından Ali Kınık konseri düzenlendi. Coşku ve gururun hâkim olduğu program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Zuhal Karakoç Dora ve İrfan Karatutlu, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sahne alan Ali Kınık, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar, sevilen eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı.

106 yıl önce yazılan kahramanlık destanının yıl dönümünde gerçekleştirilen konser programı, hem milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi hem de Kurtuluş Bayramı coşkusunu kültürel bir etkinlikle taçlandırdı.