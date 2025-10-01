Televizyon dünyasında tekelleşme iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra, 12 yıl önceki Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da yargılanan ve tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Barım’a yöneltilen suçlamalar arasında, 2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişi sırasında bazı sanatçıları yönlendirerek, "cebir ve şiddet yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ya da görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlaması öne çıkıyor.

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım, 27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. 7 Temmuz'daki ilk duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilen Barım, tüm suçlamaları reddetmişti. Duruşma sabah saat 11.00’de başladı. Yargılamaya, Barım’ın avukatları ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda basın mensubu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de takipçi olarak katıldı. Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.



Bazı oyuncular da tanık olarak dinlenmek üzere salonda hazır bulundu. Oyuncu Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever tanık olarak yer aldı.

Tanık sandalyesine çıkan Nejat İşler, Barım'ın kendisini hiçbir şekilde yönlendirmediğini belirtti. İşler, "Gezi'ye 2-3 kez katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım'la çalışıyorum, ama beni yönlendirmesi söz konusu olamaz. Ben devrimci işçi sendikaları üyesiyim, bağlı olduğum sendikanın çadırı vardı, oraya gittim" dedi.

Oyuncu Dolunay Soysert de Ayşe Barım ile uzun yıllardır dost olduklarını, Gezi Parkı'na gitmesi için kendisini yönlendirmediğini belirterek "Kesinlikle Ayşe Barım apolitiktir" dedi.

Oyuncu Zafer Algöz ise şu ifadeyi verdi:“Gezi’ye 3 defa hür irademle gittim. Zaten çalıştığım kurum devlet tiyatrosu ve yeri AKM’deydi. Bana asla bir talimat ya da yönlendirmesi olmadı. Ben Ayşe Barım’ı apolitik bir insan olarak tanırım. Asla böyle bir içgüdüsü olmadı."

Barım, kalbinde ve beyninde sağlık sorunları olduğunu ifade etmiş ve 16 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken tedavi olmak istediğini söyledi. "Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum." dedi.

Ayşe Barım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamesinde, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyordu. Mahkeme heyeti Ayşe Barım'ın tahliyesine karar verdi. Yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi. Kararın gerekçesi olarak Barım'ın sağlık durumu öne sürüldü.