Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Girişimcilik ve Kariyer Sohbetleri” programı, Senem Ayşe Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve KADEM İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran oldu.

Programda, kadın girişimciliği, toplumsal dönüşüm ve kariyer planlaması konuları ele alındı. Taşkıran, kendi mesleki yolculuğundan örnekler vererek öğrencilere ilham kaynağı oldu. Katılımcılara, güçlü fikirlerin ve toplumsal sorumluluk bilincinin kariyer gelişiminde ne kadar önemli olduğu mesajı verildi.

KSÜ Kadın Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGİM) ile Kadın Akademisi İktisadi ve Ticari Düşünce Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Program sonunda Taşkıran’a teşekkür plaketi takdim edildi.