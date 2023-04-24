Gönül Birlikteliğini Kahramanmaraş’ta Sürdüren Azerbaycan Yetkilileri Kahramanmaraş’ta Faaliyetlerini Sürdürüyor.
Bu Kapsamda Azerbaycan’dan Gelen Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev Ve Yanındaki Heyet, Kahramanmaraş’ta Çadırlarda Kalan Vatandaşlara 2 Tır Gıda Kolisi Dağıttı.
Dağıtıma Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin eşlik etti.
Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, zor günümüzde yanımızda duran türk devletinin bu zor gününde bizde elimizden gelen desteği sağlayacağız dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de iki devlet tek millet yaralarımızı hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.