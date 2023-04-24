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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de iki devlet tek millet yaralarımızı hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, zor günümüzde yanımızda duran türk devletinin bu zor gününde bizde elimizden gelen desteği sağlayacağız dedi.

Dağıtıma Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin eşlik etti.

Bu Kapsamda Azerbaycan’dan Gelen Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev Ve Yanındaki Heyet, Kahramanmaraş’ta Çadırlarda Kalan Vatandaşlara 2 Tır Gıda Kolisi Dağıttı.

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