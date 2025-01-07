TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında binalar hızla yükselirken, Proje kapsamında bazı bölümlerin Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğü inşaat alanında, binalar zemini artı üç kat olarak tasarlandı. daire çeşitleri ise 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak hazırlanıyor. Net 70, brüt 86 metrekarelik daireler, modern ve kullanışlı bir şekilde inşa ediliyor.

Aksu Haber ekibi olarak Azerbaycan Mahallesi'nde hak sahiplerine teslim edilmek üzere düzenlenmiş dairelerin içini görüntüledik. Yeni evlerin ferah tasarımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.