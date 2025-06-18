6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremde ağır yıkıma uğrayan Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Mahallesi, küllerinden yeniden doğuyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının en somut örneklerinden biri olan mahallede inşa çalışmaları tamamlandı.

Yeni yapılar, yalnızca betonarme bir dönüşüm değil; aynı zamanda dostluk, dayanışma ve umutla örülmüş bir yeniden dirilişin sembolü olarak yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek törenle, mahalle sakinlerine anahtar teslimi yapılacak.

Tören öncesi son dokunuşların da titizlikle yürütüldüğü alanda, yepyeni bir yaşamın kapıları aralanıyor.

Bir yanda yaşanan acıların izlerini silmek, diğer yanda geleceğe umutla bakmak adına örnek bir iş birliğine imza atan Azerbaycan Mahallesi, Türk dünyasının gönül birliğinin güçlü bir yansıması olarak tarih sahnesindeki yerini alıyor.

Yeni yuvalarına kavuşmaya hazırlanan hak sahipleri için bu anahtarlar, sadece bir kapının değil; huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin anahtarı olacak.