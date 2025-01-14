Kahramanmaraş’ın yeniden imar ve inşası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde yürütülen kentsel tasarım projeleri hızla yükseliyor. Emlak Konut ve TOKİ iş birliğiyle oluşturulan yeni yaşam alanlarının üstyapı çalışmaları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yürütülüyor.

Azerbaycan Mahallesi’nde çevre düzenlemeleri ve ulaşım altyapısı gibi çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın daha modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yaşam alanlarının çevresinde modern yollar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarıyla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kahramanmaraş’ın yeniden yükselişi, birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz bu çabalarla mümkün olacak.”

Şehrin modernleşmesi için yürütülen projeler, vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyor.