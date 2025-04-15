Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım olan bu projede, 172 bin 127 metrekarelik alanda 1110 konut ve 39 bin 925 metrekarelik alanda 766 iş yeri inşa ediliyor. Proje, modern ve dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, konut ve iş yerleri, sosyal donatılar, yeşil alanlar ve ulaşım altyapısıyla modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Yıl sonu na kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

Bu kapsamlı proje, hem bölgenin ekonomik canlılığını artırmayı hem de depremzedelere güvenli bir yaşam sunmayı amaçlıyor. Azerbaycan Mahallesi, modern mimarisi ve dayanıklı yapılarıyla Kahramanmaraş’ın geleceğine umut katıyor.